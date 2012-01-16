У «Борисполі» снігопаду не злякалися

Снігопад у Києві впродовж 16 січня не вплинув на роботу міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН в аеропорту, аеродром аеропорту «Бориспіль» утримується в експлуатаційному стані: працюють обидві злітно-посадкові смуги, коефіцієнт зчеплення на ЗПС не опускається нижче за норму, що дозволяє виконувати польоти без обмежень всім типам повітряних суден.

На пероні цілодобово прибирають сніг зі злітно-посадкових смуг, із перонів, під`їзних шляхів, розчищаються вогні світлосигнального устаткування.

«Для снігоприбиральних робіт застосовуються 16 одиниць техніки. Для запобігання ожеледі здійснюється обробка злітно-посадкових смуг з метою попередження виникнення крижаного шару. Паралельно відповідно до діючих стандартів перед вильотом проводиться протильодова обробка повітряних суден», - говориться в повідомленні аеропорту.

Крім того, в повідомленні зазначається, що «затримки рейсів, які мають місце в аеропорту, пов`язані з пізнім прибуттям повітряних суден, очікуванням трансферних пасажирів і виробничими процесами авіакомпаній».

«Ніякої затримки за погодними умовами і з причин, пов`язаних із роботою служб аеропорту, не зафіксовано. Ситуація в аеропорту є цілком штатною», - говориться в повідомленні аеропорту.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.