«ПриватБанк» заявляє про нову спробу пограбування відділення

Сьогодні в Луганську було вчинено спробу збройного нападу на міні-відділення «ПриватБанку».

Про це йдеться переданому УНІАН повідомленні банку.

У повідомленні з посиланням на Службу безпеки банку зазначається, що в результаті нападу ніхто з персоналу і клієнтів банку не постраждав.

За даними СБ «ПриватБанку», о 15.30 у міні-відділенні банку на території Лиманського ринку увірвався невідомий, який зажадав від співробітників банку, які перебували там, віддати всі гроші. При цьому нападаючий загрожував предметом, схожим на пістолет.

«Діючи згідно зі спеціальною інструкцією, касир відділення в лічені секунди заблокувала доступ до каси куленепробивним склом і натиснула кнопку тривоги, відправивши виклик на пульт централізованої охорони і включивши звуковий сигнал небезпеки. Нападаючому нічого не залишалося, як вибігти з відділення банку і сховатися», - сказано в повідомленні.

«Після трагічного випадку в Донецьку всі наші співробітники пройшли ще раз чіткий інструктаж дій у разі нападу на офіси банку, і насамперед, дотримання особистої безпеки і захисту від можливого застосування зброї, - говорить керівник Служби безпеки «ПриватБанку» Станіслав КРИЖАНОВСЬКИЙ. - Ми посилили заходи щодо захисту наших людей від злочинців, а гроші в банку сьогодні вкрасти практично неможливо, оскільки у відділеннях «ПриватБанку» немає великих сум готівки, а для зберігання грошей застосовуються спеціальні сейфи, доступ до яких є тільки в інкасаторів».

Також повідомляється, що оперативна група міліції, яка прибула на місце через три хвилини після отримання сигналу, разом із службою безпеки банку почали розслідування нападу. Крім того, «ПриватБанк» оголосив про гарантовану виплату винагороди в сумі 15 тис. грн. за інформацію, яка сприятиме встановленню особи зловмисника і розкриттю злочину.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було здійснено пограбування відділення «ПриватБанку», внаслідок нальоту злочинців було вбито п`ять працівників банку.

31 грудня Управління із зв`язків з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозрюваних у вчиненні цього злочину. Працівниками МВС встановлено, що один із затриманих був фахівцем з установки камер зовнішнього відеоспостереження.

Зараз заарештовані перебувають у СІЗО.