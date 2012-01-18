У Криму скасували "сумбурне рішення"

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що рішення Ялтинської міськради про закриття міської лікарні в Алупці призупинено, а начальник відділу охорони здоров'я Ялти отримає покарання

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Голова відділу охорони здоров’я Ялти доповів не зовсім об'єктивну інформацію керівництву міста, внаслідок чого було ухвалено таке сумбурне рішення про закриття лікарні. Його призупинено. Думаю, сесія (міськради Ялти) ухвалюватиме рішення про анулювання цієї справи», - сказав прем'єр Криму.

За словами А.МОГИЛЬОВА, лікарня «залишається в тому вигляді, в якому вона є». «Єдине: там усе одно потрібно вживати заходи з оптимізації. Лікарня велика за чисельністю для того населення, яке вона обслуговує», - зазначив голова Радміну Криму, додавши, що думку персоналу і жителів Алупки буде при цьому враховано.

Як повідомляв УНІАН, Алупкінській лікарні цього року виповнюється 95 років. Там лікуються не лише алупкінці, а й жителі найближчих населених пунктів - від Фороса до Будмістечка.

Міськрада Ялти на початку січня вирішила, що Алупкінська лікарня має стати поліклінікою й приєднатися до Ялтинської міської поліклініки, а її відділення швидкої допомоги - до станції швидкої допомоги в Ялті з передачею майна, прав і обов'язків, оскільки утримання медустанови дуже дорого обходиться бюджету Ялти.

Жителям Алупки пропонують їздити лікуватися в лікарню до Лівадії.

13 січня співробітники лікарні в Алупці вийшли на мітинг.

16 січня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагав переглянути рішення про закриття медустанови, заявивши, що «вкрай обурений формальним, бездушним підходом чиновників» при його ухваленні.