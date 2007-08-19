На донецькій залізниці відучора стережуть снаряд, бо МНС не спішить

У прес-службі Донецької залізниці обурені бездіяльністю з боку МНС після виявлення снаряда на станції Шпичкіно.

Учора, 18 серпня, о 18.30 стрільцем воєнізованої охорони Донецької залізниці на станції Шпичкіно знайдено снаряд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, співробітники відділення Краматорська МНС, які прибули на місце знахідки, переклали снаряд неподалік від станції, обклавши його мішками з піском, після чого залишили місце.

До цього часу з боку МНС не вжито жодних заходів з розмінування снаряда і ліквідації небезпеки на станції Шпичкіно, стверджують у прес-службі.

На даний момент з метою безпеки виставлено пікет з чотирьох працівників воєнізованої охорони Донецької залізниці і транспортної міліції.