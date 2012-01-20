На завтра синоптики обіцяють хуртовини

Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на крайньому заході та півдні з дощем, у південній частині, вночі у Карпатському регіоні, а вранці та вдень у більшості північних і центральних областей сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 1-6° морозу, у південних областях 0-3° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У східних областях без істотних опадів, температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західної частини, місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві та області у суботу очікується сніг та мокрий сніг, вдень місцями по області сильні опади, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-18 м/с, хуртовина. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.