Політ до Марселя, Ліона й Ніцци коштує 400 доларів

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з середини січня 2012 року у рамках розширення код-шерінгової угоди про спільну експлуатацію повітряних ліній з авіакомпанією Air France відкриває рейси з Києва до Марселя, Ліона і Ніцци (Франція).

Як зазначається у повідомленні компанії, вартість перельоту в обидва кінці в економ-класі з урахуванням усіх зборів становить на рейсі Київ – Ліон 407 доларів, Київ – Марсель - 402 долари і Київ – Ніцца - 380 доларів.

На даний час МАУ має код-шерінгові договори з 16 авіакомпаніями.