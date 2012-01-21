У Тернополі шахрай видурив у жінки 400 євро.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, до жінки на мобільний зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що у її сина, який перебуває на заробітках в Італії, виникли серйозні неприємності. Мовляв, його помістили у поліцейський відділок і терміново необхідні кошти, аби його звільнили. Чоловік, не давши оговтатись жінці від новини, вимагав ці кошти переказати негайно на мобільний номер.

Тернополянка взяла вказану суму і доручила знайомому таксисту перевести євро в гривні та переказати їх на вказаний номер.

Таксист після тривалих вмовлянь взявся допомагати, поповнив рахунок невідомого абонента майже на 3 тис. грн. Але потім, запідозривши неладне, відвіз решту грошей жінці додому.

Та, вже оговтавшись, зателефонувала до сина і з’ясувала, що у нього все гаразд. Усвідомивши, що стала жертвою шахрая, звернулася до працівників міліції.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

Міліціонери також закликали жителів міста попередньо перевіряти інформацію, яку їм надають невідомі, оскільки минулого та на початку цього року в області сталося вже кілька аналогічних випадків шахрайства.