2 тисячі багатодітних матерів отримали почесне звання

02:15, 22 січня 2012
Суспільство
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Указ Президента

З нагоди Дня Соборності та Свободи України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 26 про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" понад 2 тисячам багатодітних матерів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це почесне звання присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі всиновлених у встановленому законодавством порядку», - зазначається в повідомленні.

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