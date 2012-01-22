2 тисячі багатодітних матерів отримали почесне звання

З нагоди Дня Соборності та Свободи України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 26 про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" понад 2 тисячам багатодітних матерів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це почесне звання присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі всиновлених у встановленому законодавством порядку», - зазначається в повідомленні.