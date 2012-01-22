УБОЗ затримав грабіжників далекобійних фур

Працівники УБОЗ Полтавської області, у ході відпрацювання території регіону, затримали трьох чоловіків, які тривалий час грабували вантажівки дальнобійників з різних областей України, які перевозили вантажі дорогами державного значення, що пролягають через територію Полтавської області.

Як повідомили у ВЗГ УМВС України у Полтавській області, міліціонери встановили, що «кримінальне тріо», до якого входили 32-річний, 34-річний і 37-річний жителі Кременчука, протягом 2011 року займалися викраданням вантажів з транзитних вантажівок на чималі суми. Вже встановлено, що молодики в березні минулого року біля села Піщане Кременчуцького району, на автодорозі Бориспіль – Дніпропетровськ - Запоріжжя, зірвали пломби і викрали з напівпричепа автомобіля «ДАФ» косметичну продукцію «Ейвон» на суму близько 10 тисяч гривень.

У ніч на 9 квітня минулого року ці ж зловмисники біля села Липове Глобинського району Полтавської області на цій же автодорозі з напівпричепа іншого автомобіля «ДАФ» викрали сільськогосподарські хімічні препарати на суму більш як 80 тисяч гривень.

У ніч на 22 вересня 2011 злодії в селі Липове проникли до напівпричепа автомобіля «МАЗ» і викрали товар на суму понад 7 тисячі гривень. А в ніч на 13 жовтня минулого року, знов у районі села Липове, вони обікрали напівпричіп автомобіля «Мерседес» на суму близько 7 тисяч гривень.

Проти злодіїв слідчим порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням у сховище). Всі особи заарештовані, і їм загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення. Продовжується досудове слідство, в ході якого УБОЗівці перевіряють можливу причетність злодіїв до інших аналогічних злочинів, скоєних на території Полтавської і сусідніх областей.