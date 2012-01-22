На братській могилі бійців УНР встановили кам’яну плиту

Сьогодні представники обласних організацій опозиційних партій «Наша Україна», Української народної партії, УРП «Собор» та Конгресу українських націоналістів встановили у парку на Жовтневій (колишній Соборній площі) кам’яну плиту на братській могилі бійців Української народної республіки, які загинули у 1918-1920 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, священик Української православної церкви Київського патріархату відслужив панахиду за загиблими бійцями УНР

За словами керівника обласної організації Української народної партії Анатолія СОКОРИНСЬКОГО, раніше представники опозиційних партій тричі встановлювали на цьому місці дерев’яного хреста, але невідомі вандали його знищували.

Представники опозицій також провели мітинг, на якому ухвалили звернення до керівників УНП, «Нашої України», «Собору» та КУН прискорити процес об’єднання в одну політичну партію.

«Тільки так можна перемогти на майбутніх парламентських виборах», - зазначено у резолюції.

За даними організаторів, в акції взяли участь близько 300 осіб. За даними міліції, близько 100.