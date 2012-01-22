Губернатор доручив ДАІ і МНС стежити за снігопадом

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО через погіршення погодних умов (сильні снігопади) доручив відповідним службам здійснювати постійний моніторинг ситуації в регіоні. Як повідомила прес-служба ОДА, про це він сказав під час засідання оперативного штабу з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

За словами В.ХОМЕНКА, органи місцевої влади, керівники медичних закладів, служба автодоріг, підрозділи ДАІ та МНС мають здійснювати постійний моніторинг ситуації, миттєво реагувати на виникнення можливих загроз та позаштатних ситуацій.

Голова облдержадміністрації наголосив на обов’язковій координації дій між службами, що забезпечують функціонування народногосподарського комплексу області та на необхідності їх безперебійної роботи в складних погодних умовах. А також дав доручення відпрацювати комплекс необхідних заходів по кожному району та виправити всі існуючі недоліки.

"Наголошую на особистій відповідальності кожного за доручену ділянку роботи. Від того, наскільки якісно і кваліфіковано ми спрацюємо у цій ситуації, залежить життя і здоров’я наших людей", – підкреслив керівник області.

Разом з тим, В.ХОМЕНКО зауважив, що незважаючи на несприятливі погодні умови, люди, особливо у віддалених населених пунктах, повинні бути забезпечені усім необхідним – продуктами харчування, медичними послугами тощо. Особливо це стосується бюджетних закладів – інтернатів, лікарень, шкіл та соціально незахищених верств населення.

Начальник обласного управління МНС Володимир МУХА зазначив, що оперативно-рятувальні підрозділи постійно відстежують ситуацію в області та працюють у режимі готовності до дій за призначенням.

За інформацією облавтодору, у Чернігівській області забезпечено проїзд дорогами державного та обласного значення. Натомість автобусі маршрути, що здійснюються дорогами місцевого значення, скасовано.