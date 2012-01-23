Віднайшлося поховання одного з військових керівників УНР

У Тернополі з нагоди святкування Дня Соборності України вшанували військових очільників Української народної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, заступники міського голови, керівники управлінь та відділів, депутати міської ради, які поклали квіти до поховань на Микулинецькому кладовищі.

Зокрема, квітами та молебнем вшанували полковника Генерального штабу УНР Євгена Мишковського, підполковника, начальника розвідки українських січових стрільців, української галицької армії, Дієвої Армії УНР Андрія Клима, генерала-хорунжого УНР, заступника військового міністра Павла Кудрявцева.

«Одна з найбільших вулиць нашого міста названа на честь проголошення Акту Злуки. І в цьому закладено значення, яке сьогоднішні покоління тернополян хочуть передати нашим нащадкам. Ми хочемо передати нашим нащадкам розуміння цінності єдиної України. України сильної, могутньої, розвинутої. України, яка гідна тих жертв, які були принесені поколіннями борців-героїв», – зазначив С. НАДАЛ.

Він додав, що лише недавно історики з’ясували, що генерал П.Кудрявцев похований в Тернополі на Микулинецькому кладовищі.

«Сьогодні ми поставили тимчасову табличку, а невдовзі тут буде стояти меморіальна таблиця з інформацією про українського генерала», – пообіцяв С.НАДАЛ.