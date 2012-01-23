На Буковині СБУ викрила схему розкрадання

Співробітники УСБУ в Чернівецькій області викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на добудову газотранспортних мереж в Чернівецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України в Чернівецькій області, в грудні 2009 року Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА уклало угоду з місцевим підприємством на проведення будівництва газопроводу до кількох сіл одного з районів області на суму 1 мільйон 250 тисяч гривень.

Однак, при розробці кошторису директор будівельної фірми самовільно включив до переліку необхідних робіт побудову об’єктів технологічної інфраструктури вартістю майже 240 тис. грн., які вже були раніше зведені за зібрані мешканцями цих сіл кошти.

Після отримання коштів з бюджету зловмисник привласнив гроші та переказав їх з банківського рахунку фірми на погашення кредитів як за власними зобов’язаннями, так і за кредитними угодами своїх близьких родичів.

Слідчими Управління СБУ в Чернівецькій області стосовно керівника фірми порушено кримінальну справу. Триває слідство.