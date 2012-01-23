У Хмельницькому протягом року створено 16 ОСББ

У Хмельницькому протягом минулого року створено 16 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив секретар Хмельницької міської ради Валерій ЛЕСКОВ.

За його словами, у місті працює Інформаційний центр сприяння діяльності ОСББ, де кожен мешканець може отримати інформацію та консультаційну допомогу щодо процедур створення, реєстрації та управління співвласників будинків.

“На разі у Інформаційному центрі створено чотири автономних робочих місця, оснащених комп’ютерною технікою, що дозволяє будь-якому мешканцю міста отримати доступ до локально розміщеної Інформаційної системи, яка містить дані про різні аспекти та стадії діяльності ОСББ - від створення до ліквідації”, - сказав він.

Всього у Хмельницькому функціонує 170 ОСББ.