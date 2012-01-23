Міста України відзначили День Соборності

22 січня в Харкові представники влади з нагоди Дня Соборності та Свободи України взяли участь у церемонії покладання квітів до Монументу Незалежності та пам’ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії взяли участь перший заступник голови ОДА Валентин ДУЛУБ, перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, інші чиновники, представники громадських і політичних організацій, священнослужителі різних релігійних конфесій.

В.ДУЛУБ зауважив, що День Соборності має дуже велике значення для всієї країни, оскільки вплинув на всю подальшу історію України. «Мені здається, що поки що більшість не знає про події, які відбулися цього дня, але з часом він дійсно стане тим святом, яке буде відзначати весь народ з величезним піднесенням. День Соборності має дуже велике значення для всієї країни, тому що в цей день відбулося єднання двох республік і одного народу. Для мене це дуже знаменна подія, як і для кожного справжнього українця», - сказав заступник голови ОДА.

У свою чергу, заступники голови ОДА Євген САВІН висловив переконання, що День Соборності та Свободи має об’єднати громадян. «Свято поки ще не стало тією радісною та великою подією, коли кожен українець може сказати - так, ми живемо в одній великій країні. Але до цього треба прагнути, і це свято якраз і покликане виховати в нас почуття соборності, єднання, свободи в незалежній країні Україна. Це свято має стати об’єднуючим чинником для всього українського народу», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, голова ОДА Михайло ДОБКІН брав участь у заходах з нагоди Дня Соборності та Свободи України у Києві.

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У Херсоні біля пам`ятника Тарасу Шевченку пройшов мітинг, присвячений Дню Соборності і Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, попри сильний сніг біля монументу Т.Шевченку в центрі міста на вулиці Перекопській зібралися близько 400 чоловік.

Серед тих, хто прийшли, були керівники облдержадміністрації і обласної ради, представники мерії Херсона, керівники органів виконавчої влади і районних рад у місті Херсоні, представники політичних партій і громадських організацій, студенти.

Учасники мітингу окрім національного прапора, тримали в руках символіку і прапори політичних партій (Народного Руху України, Конгресу Українських Націоналістів, Партії регіонів й інші), а також портрети історичних діячів України - Павла Скоропадського, Михайла Грушевського, Симона Петлюри.

Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій ЯЦЕНКО, який виступив на мітингу, передав поздоровлення від голови ОДА Миколи КОСТЯКА і заявив, що «тільки в процесі об`єднання й поваги один до одного ми зможемо повернути суспільство до стабільності».

У свою чергу мер Херсона Володимир САЛЬДО відзначив, що на заході присутня велика кількість дітей і молоді, що свідчить про «правильний рух у розвитку нашого суспільства. Оскільки, прививши у дітей інтерес до історії, до єднання, до соборності – ми вже сьогодні створюємо правильне майбутнє».

Після виступів учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам`ятника Тарасу Шевченку.

Також сьогодні на честь свята квіти було покладено до пам`ятного знаку, встановленого на площі Вячеслава Чорновола, пам`ятнику жертвам тоталітарного режиму і до пам`ятних знаків, присвячених боротьбі за свободу і незалежність України.

Крім того, представники опозиційних політичних сил сьогодні відкрили на будівлі, що розташована на розі вулиць Суворова і Комунарів меморіальну дошку на честь першого українського культурного товариства в Херсоні "Українська хата".

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22 січня в центрі Луганська з нагоди Дня Соборності і Свободи України представники Комітету опору диктатурі провели мітинг проти дій влади і розгорнули 40-метровий Державний прапор України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної організації партії «ВО «Батьківщина».

Представники опозиції закликали громадян згадати, що Україна об`єднувалася заради того, щоб здобути свободу.

«Такі дати є приводом для глибоких роздумів і спонукою до дій. Дуже приємно, що сьогодні біля пам`ятника Тарасу Шевченку в центрі Луганська зібралося так багато людей, яким небайдужа доля України. Нас всіх об`єднує головна мета - майбутнє нашої країни. У єдності наша сила! Героям Слава!», - заявив під час виступу перший заступник керівника Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Сергій ЛІННИК.

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У Чернігові до Дня Соборності і Свободи України пройшов флешмоб "Ланцюг єдності". Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 учасників акції зібралися у сквері імені Богдана Хмельницького.

Голова обласної організації УНП Володимир СТУПАК відкрив урочистий мітинг, присвячений Дню Соборності та Свободи України, і першим надав слово священику. Урочистий молебень виголосив о. Євген (ОРДА). В.СТУПАК підкреслив, що так дотримано традицію, адже 93 роки тому в Києві, коли на Софійській площі був проголошений Акт Злуки між УНР та ЗУНР, урочистості розпочалися саме з молебню.

Голова обласного осередку УНП підкреслив, що День Соборності є днем єдності всіх українських земель, всього українського народу.

"Саме цього дня ми можемо сказати – "Ми єдині!", - наголосив він.

Після вітальних слів учасники акції стали довкола пам`ятника Б.Хмельницькому та створили "Ланцюг єдності", деякі з них тримали символіку міст, які є крайніми обласними центрами півночі, півдня, сходу і заходу України – Чернігова, Севастополя, Луганська та Ужгорода. За словами організаторів, коло символізує єдність усіх українських земель та непорушність кордонів держави. Разом учасники акції заспівали гімн України.

Хоча напередодні організатори флешмобу звернулися до чернігівців утриматися від використання партійних прапорів, натомість під час акції була представлена символіка УНП, ВО "Батьківщина" та ВО "Свобода", "Нашої України", КУН та інших. У заході взяли участь депутати Чернігівської міської та обласної рад.

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У Дніпропетровську близько 200 представників молодіжних організацій міста провели соціальну акцію «День Злуки – тримаємося за руки» на Центральному мосту через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди пройшли до центру мосту з обох берегів Дніпра – правого і лівого.

Взявшись за руки, учасники акції виконали гімн України. Після цього, тримаючи в руках державні прапори України, учасники акції пройшли до Європейської площі Дніпропетровська, де утворили живе коло. Молодь скандувала гасла «Схід і Захід разом!», «Слава Україні, героям – слава!», «Україна – понад усе!».

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор акції Олександр ПОНОМАРЕНКО, про цей захід було заздалегідь повідомлено Дніпропетровську міську раду.

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У Хмельницькому відзначили 93-річницю проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки та Дня Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах взяли участь керівництво міста, області, депутати міської та обласної рад, ветерани, представники релігійних та громадських організацій міста.

На думку міського голови Хмельницького Сергія МЕЛЬНИКА, Акт Злуки – подія величезного історичного значення.

“Ця подія, яка стала реальним чинником розвитку державницького мислення та каталізатором політичних змагань українців протягом наступних десятиліть, сформувала підґрунтя для відродження сучасної незалежної держави Україна. Нині спільні зусилля багатьох поколінь українців увінчані здобуттям незалежної та територіально соборної держави. Вона єдина від Донбасу і до Карпат”, - зазначив він.

За його словами, День Соборності та Свободи України “є святом кожного з нас”.

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В Івано-Франківську на площі перед будинком правосуддя біля пам’ятника Героям ЗУНР відбулося волелюдне віче з нагоди 93-ї річниці Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН на віче прийшли ветерани УПА, лідери політичних партій та громадських організацій із партійними прапорами, керівники обласної ради і облдержадміністрації, міської ради, державні службовці, військовослужбовці, жителі обласного центру. На будівлях установ вивішені державні прапори.

Розпочалось віче молебнем за Україну і єдність українського народу, який відслужили священики греко-католицької і православних церков. Учасники заходу поклали вінки до пам’ятника Героям ЗУНР.

На віче виступили міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, голова обласної ради Олександр СИЧ, заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, народний депутат України Зіновій ШКУТЯК та інші, які у своїх виступах аналізували історичні віхи об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в єдину соборну Українську державу, закликали до єднання держави аби не втратити незалежність України.

Міський голова назвав головною причиною втрати державності у минулому столітті «внутрішню розпорошеність всіх тих, хто проголошував і утворював Акт Злуки». За його словами нині в Україні «маємо нові виклики суспільства».

«Із Дня Злуки маємо зробити висновки – маємо стати єдиними і на майбутніх парламентських виборах виступити єдиним фронтом і зробити наш парламент справді українським».

Голова облради закликав учасників віча створити «справжню українську соборність в наших душах», бо «сутність української ідеї – це українська самостійна соборна держава».

Заступник голови облдержадміністрації Р.ІВАНИЦЬКИЙ закликав до єдиної мети – «консолідації суспільства, пошук компромісів».

Виступи на віче чергувалися виконанням пісень січового стрілецтва. Сьогодні також поклали вінки до барельєфів Михайла Грушевського та Лева Бачинського.

Мітинги та віча з нагоди Дня Соборності пройшли в усіх райцентрах та містах обласного значення Прикарпаття.

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В обласному центрі Закарпаття - Ужгороді на честь Дня Соборності України громадсько-політичні організації організували урочисту ходу та зібрали народне віче.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли близько 100 осіб. Серед них були представники - УНП, «Нашої України», Української платформи «Собор», КУН та Веукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка.

Урочисту ходу учасники зібрання розпочали з площі А. Бачинського поблизу Ужгородського кафедрального собору. Після покладання квітів Кобзарю відбулися віче.

Його учасники зазначали, що «подібне народне віче, як тодішнє, так й нинішнє завжди засвідчуватиме те, що сила нашої держави – в єдності українських земель. Це заклик сьогоднішньому українському суспільству про його роль у формуванні якісної і вольової політичної еліти, здатної гідно відповідати на геополітичні виклики, які стоять перед сучасною Україною».

Голова Закарпатської обласної організації УНП Іван ГАБОР наголосив, що нині в незалежній державі бар’єрів, якими штучно розділяють українців, побільшало. «Парадоксально, але донині предметом виборчих програм в Україні є не європейська ідеологія – права, ліва чи ліберальна, – а суперечки щодо національної ідентичності, які 20 років незалежності заважають нам стати єдиною нацією», - сказав політик.

Він нагадав, що «виборчі дискусії зводяться до того, якою мовою мають розмовляти українці, – рідною чи російською? Хто має бути нашими національними героями, – Мазепа чи Петро I, Сталін чи Бандера? Українська політика всі 20 років незалежності виборює право бути українською».

Після всіх виступів учасники віче підтримали готовність ініціаторів щодо узгодження дій та об’єднання зусиль при підготовці та участі у цьогорічних парламентських виборах.

На завершення віче із закликом свободи та єднання українського народу, учасники випустили в небо білих голубів.

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Державне свято День Соборності та Свободи України у Житомирі відзначили обласна організація ВО «Свобода» та громадська організація «Патріот України».

Як передає кореспондент УНІАН, партійці та прихильників «Свободи» пройшли вулицею Перемоги до Майдану Корольова, де провели мітинг. Учасники акції несли два великих прапори, синьо-жовтий та червоно-чорний, банер з гаслом " Свобода прийде - лад наведе!", а також прапори із партійною символікою.

Йдучи вулицею, активісти вигукували традиційне «Слава України! Героям Слава». До них приєднувалися перехожі.

Голова обласної організації ВО «Свобода» Сидір КІЗІН під час виступу акцентував на історії становлення України як соборної держави.

Учасники другої акції, ініційованої активістами «Патріот України», пройшли вулицями міста до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Житомирська влада офіційно відзначила День Соборності покладанням квітів та урочистостями в філармонії у п’ятницю, 20 січня.