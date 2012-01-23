У Донецьку горіла тютюнова фабрика: загинула людина

У Донецьку під час пожежі на тютюновій фабриці загинула одна особа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 16.20 22 січня у Донецьку на території ТОВ ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» у двоповерховій будівлі виникла пожежа. На місці пожежі виявлено одну загиблу особу.

Вогнем знищено 30 т тютюнових виробів, пошкоджено перший, другий поверхи та покрівлю будівлі на загальній площі 4,2 тис. м2.

О 23.00 пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.