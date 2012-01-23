На Запоріжжі 300 машин опинилися у сніговій пастці

Уночі, 22 січня, у Запорізькій області через складні погодні умови близько 300 автомобілів опинилися у сніговій пастці, їм на допомогу спрямована спецтехніка МНС.

Про це повідомила помічник начальник ГУ МНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

За її словами, у зв`язку з погіршенням погодних умов в регіоні - сильними снігопадами, на ряді автотрас утворилися замети, що досягають одного метра.

"Сніг з полів здувається на автотраси, створюючи снігові перемети. Складна ситуація на трасі " Ростов-Одеса". У Бердянському районі в районі села Осипенко в сніжному заторі стоять близько 300 автомобілів. Туди направлена ​​спецтехніка МНС. Також запорізьким рятувальникам в неділю довелося допомагати автомобілям швидкої допомоги вивозити з заметених кучугурами сіл хворих людей. Так, спецтехніці МНС довелося пробиватися в населений пункт Пологівського району, щоб довезти до лікарні жінку, у якої виникли проблеми з серцем "- зазначила Баришева.

Також, вона відзначила, що до ліквідації наслідків негоди у Запорізькій області залучено рятувальників Дніпропетровської та Донецької областей, які будуть розчищати траси за допомогою спецтехніки.

Як відзначили в прес-службі Запорізької облдержадміністрації, "найскладніша ситуація в південно-східній частині регіону - Приморському, Бердянському, Приазовському, Куйбишевському і Мелітопольському районах".

"Особливе занепокоєння викликає стан транзитної автомагістралі М-14" Одеса - Мелітополь - Новоазовськ ", де снігові замети сягають одного метра. Зараз там відкрита лише одна смуга дорожнього руху, постійно працює важка техніка. Найбільша увага прикута до проїзду пасажирського та медичного транспорту, безперебійного постачання населених пунктів продуктами "- повідомили в прес-службі.

За даними Запорізької облдержадміністрації, "протягом 22 січня зі снігових заметів евакуйовано 100 одиниць автотранспорту - 7 автобусів, 30 вантажівок, 4 ГАЗелі, маршрутку, молоковоз, поштовий автомобіль і швидку допомогу, зі снігового полону врятовано більше 170 людей".

За даними синоптиків, в регіоні очікується погіршення погодних умов. У зв`язку з негодою в управлінні з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації для жителів регіону відкрита "гаряча" телефонна лінія.

ТСН