На Тернопільщині від холоду загинув пенсіонер

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 63-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Конопківка Теребовлянського району.

Тіло чоловіка виявили односельці. Медики встановили, що причиною смерті стало загальне переохолодження.

Крім цього, учора в Козівську центральну районну лікарню було госпіталізовано 62-річну жительку Козови. Лікарі встановили у неї загальне перехолодження, відмороження кистей рук та стоп.