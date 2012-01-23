На Тернопільщині від холоду загинув пенсіонер
09:49, 23 січня 2012Суспільство
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Тіло знайшли односельці
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 63-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Конопківка Теребовлянського району.
Тіло чоловіка виявили односельці. Медики встановили, що причиною смерті стало загальне переохолодження.
Крім цього, учора в Козівську центральну районну лікарню було госпіталізовано 62-річну жительку Козови. Лікарі встановили у неї загальне перехолодження, відмороження кистей рук та стоп.
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