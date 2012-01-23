70 населених пунктів - без світла

В Україні в ніч на 23 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Одеській області без електропостачання залишилися 24 н. п., Запорізькій - 16, Херсонській – 9, Чернігівській – 9, Дніпропетровській – 6, Київській – 4 та Черкаській -3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.