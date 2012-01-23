У Дніпропетровській області з'явилося 100 тисяч нових робочих місць

За останні два роки в Дніпропетровській області створено 100 тисяч нових робочих місць. Про це губернатор області Олександр ВІЛКУЛ повідомив в ефірі «5 каналу».

«2011 рік був для Дніпропетровської області вдалим. Ми добилися серйозних результатів у багатьох сферах. Промислове виробництво: 2010 рік – 16% зростання, в 2011 році – ще додатково близько 6% зростання. Врожай зібрали - 3 млн. 600 тонн зернових. Це один із кращих показників в історії. При цьому значно покращилася якість самого зерна. Крім того, протягом останніх двох років створено близько 100 тисяч нових робочих місць», - відзначив О.ВІЛКУЛ, підбиваючи підсумки 2011 року.

Також голова регіону зазначив, що за останній рік підприємства Дніпропетровської області збільшили свою прибутковість у три рази – що становило понад 22 млрд. грн.

Відповідаючи на запитання ведучого, чому Дніпропетровськ називають інвестиційними воротами України, О.ВІЛКУЛ відзначив: «Ми вважаємо одним із наших ключових завдань залучення іноземних інвестицій. Це зрозуміла світова практика. Залучення інвестицій є одним із ключових маркерів ефективності діючої влади. Цього року запрацював завод французької компанії Maisadour - найбільший у Європі завод із виробництва насіння. Він на території Дніпропетровської області. Побудовано завод із виробництва склопакетів GlassTrosh. Це швейцарська компанія. І зараз уже йде розробка проекту - у нас в області будуватиметься завод із виробництва плаского скла. Це продукт, який не виробляється в Україні. Турецькі інвестори закінчують будівництво заводу з виробництва фурнітури. Також медичного обладнання. Ми особливу увагу приділяємо інвестиціям саме в імпортозаміщуючі галузі».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками на жовтень 2011 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Дніпропетровської області становив 8 млрд. доларів, що є першим показником серед регіонів України.