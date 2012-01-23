Бродський: Колесніков хоче звільнити 90% податківців

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков вважає, що податкову потрібно скоротити на 90%. Про це в інтерв`ю ZN.UAповідомив керівник Держслужби з дерегуляції та розвитку підприємництва Михайло Бродський.

"У податковій у нас працює 60 тис. осіб. Така величезна армія цілий день сидить і думає — де взяти гроші для держави і для себе. Але це ж ненормально. Я вважаю, що 40 тис. податківців необхідно звільняти. Щоправда, Борис Колесніков вважає, що податкову треба скорочувати на 90%», — зазначив М.Бродський.

За його словами, від скорочення штату держава отримує відразу чотири вигоди. По-перше, скорочуються витрати на утримання величезного апарату. По-друге, зменшується кількість чиновників, яких бізнес повинен годувати за свій рахунок, і ці гроші підуть на споживання, на розвиток. По-третє, податківці — це ж найбільш навчені, найкращі економісти та фінансисти, з вищою освітою, і нехай вони відкривають бізнес, створюють робочі місця. По-четверте, звільняється величезна кількість приміщень.

«Я зараз написав лист президентові: прошу дати доручення проінвентаризувати приміщення, які звільнилися у результаті скорочення десятків тисяч чиновників у всіх відомствах, і або передати їх комунальному господарству, або приватизувати через Фонд держмайна. Тому що вони зараз дійдуть до того, що буде сидіти один чиновник у 100-метровому приміщенні. А його ще треба обігріти», — зазначає М.Бродський.

«У 2012-му році, вважаю, контролюючі органи будуть радикально скорочені. І ось після скорочення чиновників на 70% від сьогоднішньої кількості решті потрібно дати дійсно гідну зарплату. Не менш 6-7 тис. грн для рядового складу, — вважає М.Бродський. - І на 25 років, наприклад, кредит на житло, іпотеку за рахунок його зарплати, кредити безпроцентні або під 3% річних. Ось тоді чиновники будуть дорожити статусом своїм».