Експерт оцінив українську ГТС у 40 мільярдів доларів

Незалежний експерт Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ оцінив українську газотранспортну систему в 40 млрд. дол.

Про це повідомляє газета «Сегодня» №15 від 23 січня.

«Моя думка: білоруську ГТС оцінили в 5 млрд. дол., наша в п`ять разів більша плюс має ПСГ, тому її ціна - 40 млрд. дол. Але, думаю, оцінна вартість буде посередині між 20 млрд. дол. і 40 млрд. дол., тобто близько 30 млрд. дол.», - сказав він.

В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ нагадав, що «Газпром» недавно заявив, що Україна оцінює свою ГТС у 20 млрд. дол., але насправді, на його думку, 20 млрд. дол. назвали тому, що саме стільки росіянам потрібно вкласти в «Південний потік», який вони хочуть будувати в обхід України.

«Що стосується 200 млрд. дол., які назвала Юлія ТИМОШЕНКО, то це цифра з відомого анекдота: «Чому так дорого?» - «Та гроші дуже потрібні», - додав він.