Євро на міжбанку росте

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0300/8,0350, на 12:00 ціни знизилися до 8,0295/8,0335. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0305/8,0370 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2564/68, на 12:00 ціни піднялися 0,2570/74. До закриття ціни досягли максимуму 0,2588/92. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0100 (-0,3400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2936/38, а на 15:00 зросли до 1,3016/18. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,3900/10,3980, на 12:00 ціни пішли вниз 10,3775/10,3885. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4340/10,4485.