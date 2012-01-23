Понад 60 автомобілів потрапили в сніговий затор на Полтавщині

Cьогодні о 09.00 на автошляху «Конотоп – Ромни – Пирятин» поблизу с. Білогорілка Лохвицького району на Полтавщині внаслідок складних погодних умов у затор потрапили 50 легкових та 12 вантажних автомобілів, в яких знаходилося близько 90 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місце події були направлені оперативно-рятувальні підрозділи. Спільними діями Лохвицької філії райавтодору та Лохвицького районного відділу МНС були організовані роботи з ліквідації снігового замету та очищення дороги.

Через дві години на даному автошляху рух транспорту був відновлений у повному обсязі.