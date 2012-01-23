Росії різко сподобався український сир

Міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблеми з українськими сирами.

Про це вона заявила під час прес-конференції у Берліні, відповідаючи на запитання журналістів, чи можна вважати вичерпаним "сирний" скандал між Україною та Росією, повідомляється на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в даному питанні жодних проблем", - зазначила вона.

О.СКРИННИК також наголосила, що й надалі розглядає Україну як важливого партнера в аграрному секторі. "Наша сільськогосподарська продукція у вашій країні та українська в Росії реалізуються на сьогодні з підвищеним трендом", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня цього року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, що постачається в РФ з України останнім часом.

У свою чергу голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію щодо перевірок сирної продукції, імпортованої з України.