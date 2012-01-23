В Україну прийшла друга хвиля грипу

В Україні починається друга хвиля грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Про це повідомили експерти на прес-конференції щодо поширення в Україні "фінського грипу", передає gazeta.ua.

"В Україні за останній тиждень темп приросту захворюваності становить 30%. Усього захворіло 147 946 людей, - повідомив завідувач Центру грипу та ГРВІ МОЗ України Андрій АЛЕКСАНДРІН. - Спостерігаються швидкі темпи приросту захворюваності в Києві та області. Це відбувається через те, що щільність населення в Києві понад 3 500 людей на квадратний кілометр, тому тут грип поширюється швидше".

Найбільш вразливими до грипу стали діти. На сьогодні зафіксовано 91 115 випадків захворювання.

Видання зазначає, що в Україні цього сезону переважають такі штами грипу: АH1N1, AH3N2 та В. Вірус AH3N2 може викликати тяжкий перебіг захворювання та ускладнення хвороби.

До європейського регіону ВООЗ надійшли 36 зразків з 9 країн, де були зареєстровані ускладнення, спричинені саме цим штамом грипу. Найбільше вірус AH3N2 зараз поширений у Фінляндії, тому іноземні ЗМІ назвали його "фінським".

"Наша країна з цим штамом грипу вже зустрічалась - у 2009 та 2010 роках, - зазначила завідувач кафедрою епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця Ірина КОЛЕСНІКОВА. - Цей штам увійшов до вакцин, які продаються в аптеках. Крім того, в українців уже виробився природній імунітет до цього виду вірусів, адже він був поширений в Україні ще з 2008 року".