Оркестр українських ВМС грає в Німеччині

Військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських сил Збройних сил України з 20 січня по 5 лютого бере участь у фестивалі військової музики «Musikparade» у Федеративній Республіці Німеччина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі українських ВМС, загалом фестиваль проходить з 20 січня по 1 квітня в 33 містах ФРН, його учасниками також є військові оркестри з Австрії, Бельгії, Монако, Нідерландів, Німеччини, Росії, Сінгапуру, Шотландії.

Українські військові музиканти за період своєї участі у фестивалі виступлять 11 разів в дев’ятьох містах ФРН, зокрема, в таких, як Лейпциг, Дрезден, Магдебург, Карлсрує та інших.

Фестиваль «Musikparade» проводиться щороку в Німеччині з 1999 року. Військовий оркестр українських ВМС раніше брав участь в цьому фестивалі у 1999-2004-му та 2010-2011 роках.

Військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських сил ЗСУ бере участь у цьому заході на запрошення організаційного комітету фестивалю «Musikparade» та відповідно до Плану міжнародного співробітництва Збройних сил України на 2012 рік.