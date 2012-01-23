До письменника прийшла міліція – через звинувачення комуніста

У письменника Юрія Винничука міліція взяла пояснення через скаргу на декламування еротичної поезії.

Про це сам письменник розповів "Українській правді. Життя".

"Просто прийшли і донесли ту скаргу, яку написав Леонід Грач на адресу Генпрокуратури. І тут же я написав пояснення. Тобто я мав на вибір: або за повісткою завтра зранку приїхати до них, або вдома написати пояснення. Ну, я вирішив і тут написав пояснення", - сказав Винничук.

За його словами, все почалося з того, що на книжковому ярмарку в Києві на початку листопада відбулася "Ніч еротичної поезії".

"Там поетеси і поети читали свої поезії еротичного спрямування – і чимало поезій мали деякі нецензурні висловлювання. Але зрештою це не публікувалося, це були вірші усні", - сказав він.

"Але на тому вечорі був такий Володимир Бондаренко, який називає себе політологом, – і от він написав скаргу на ім'я Леоніда Грача, а той уже на адресу Генеральної прокуратури – про те, що на цьому вечорі звучала порнографічна поезія Винничука і, зокрема, вірш "Убий під***са", який ви легко знайдете в інтернеті – його там розмножили вже і люди вже народжують продовження...", - пояснив письменник.

"Ну, от, і він інкримінує мені поширення порнографії і заклик вбити нашого найсвятішого і наймилішого... Я так думаю, що скоро треба буде на Леоніда Грача подати в суд, оскільки він вважає нашого Гаранта, вибачте на слові, під***сом...", - заявив Винничук.

Він уточнив, що міліціонери "нічого не шукали" у нього в квартирі:

"Наразі вони прийшли виключно отримати в мене пояснення щодо цих звинувачень – от і все. По пунктах я пояснив, що в мене порнографії нема, нема там заклику нікого вбивати – що це література. Що порнографію в літературі і в малярстві взагалі визначити неможливо, бо її там ніколи нема і не було – порнографія може бути тільки в відеоматеріалах".

Письменник зазначив, що ті вірші, які можна вважати порнографічними, – це взагалі його "юнацькі вірші" і вони не були опубліковані до того, як він їх прочитав.

За словами Винничука, міліція відправить його пояснення і свій висновок до столиці – а "в Києві будуть вирішувати".

Письменник зазначив, що в інтернеті є інформація, що Генеральна прокуратура прийняла заяву Грача – і передала її на розгляд у львівську прокуратуру.

"Чому міліція прийшла до мене? – я не знаю, бо я тільки зараз прочитав, що це львівська прокуратура має цим займатися. До того ж Національна комісія з моралі... але ця комісія з якими матеріалами буде працювати? – це ж не опубліковано нічого", - зазначив він.

Винничук сказав, що Володимир Бондаренко, який поскаржився на нього комуністу Грачу, - це не політик, а однофамілець: "авантюрист, який має якийсь інститут, який знаходиться в одній кімнаті, і вдає з себе великого політолога".

Раніше Бондаренко заявив Gazeta.ua, що скарга на Винничука викликана, зокрема, віршем "Убий під***са" "із натяками на діючу владу із закликом усунути її у неправовий спосіб".