Чоловік ховав у гаражі автомат, рушницю та шість гранат

Працівники УБОЗу у Полтавській області виявили та вилучили арсенал зброї, яку незаконно зберігав житель Лубен.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час обшуку у гаражі 37-річного чоловіка було вилучено автомат Калашникова, мисливську рушницю, шість гранат, протипіхотну міну, близько 300 набоїв, запчастини до вогнепальної зброї і чотири багнета.

Вилучене направлено на експертизу.