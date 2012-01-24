Чоловік ховав у гаражі автомат, рушницю та шість гранат
22:32, 24 січня 2012Суспільство
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Працівники УБОЗу у Полтавській області виявили та вилучили арсенал зброї, яку незаконно зберігав житель Лубен.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час обшуку у гаражі 37-річного чоловіка було вилучено автомат Калашникова, мисливську рушницю, шість гранат, протипіхотну міну, близько 300 набоїв, запчастини до вогнепальної зброї і чотири багнета.
Вилучене направлено на експертизу.
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