В УНІАН сьогодні проведуть геній-терапію

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться семінар на тему: “Матриця переможця, або Як досягти мети, використовуючи досвід геніїв”.

Семінар проведе письменник, автор низки книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності та безпеки, автор методики саморозвитку "геній-терапія" Валентин БАДРАК.

Геній-терапія - універсальна матриця розвитку особистості і досягнення успіху, розроблена з використанням стратегій близько 500 видатних історичних особистостей, яких вважають геніями. Саме на основі цієї унікальної методики саморозвитку В.БАДРАК проведе свій семінар.

Докладніше про семінар можна прочитати тут: .

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.