Завтра - до 28° морозу

У п’ятницю, 27 січня, по Україні утримається холодна погода з температурою вночі - 15-20°, у східних областях - 23-28°, вдень - 11-16° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних і південних областях вночі температура знизиться до 13-18°, вдень - 6-11° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі - 7-12°, вдень - 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму упродовж доби близько 0°.

Без опадів, лише на Одещині та в Криму місцями невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині пориви 17-22 м/с, в Криму та Приазов`ї 25-30 м/с.

По Київській області холодна без опадів погода з температурою вночі - 15-20°, вдень - 11-16° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві холодна без опадів погода з температурою вночі 17-19°, вдень - 12-14° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.