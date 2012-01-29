У день пам'яті Крут Донецьк відзначився сутичкою

У Донецьку спровоковано сутичку під час ходи, присвяченій пам'яті героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні (о 16.30) біля одного з корпусів Донецького національного університету зібралися близько 30 осіб з мегафоном, з прапорами ВО «Свобода», громадської організації «Сокіл» і розпочали ходу до пам'ятника Т. Шевченку, приурочивши свою акцію пам'яті героїв Крут.

Але з'явилися кілька невідомих чоловіків, які почали агресивно поводитися по відношенню до учасників акції, у тому числі й до фотожурналістів, які намагалися відобразити подію. Ці чоловіки викрикували: «Донбас – це російський край», «Бандерівцям і фашистам – смерть!» і з погрозами заважали вести фотографування. За словами одного з фотокореспондентів, «як мінімум, чотири фотокамери ці неадекватні люди розбили або пошкодили».

Міліція, яка пізніше втрутилася, відтіснила нападників, одного з них затримала, тим самим дозволила учасникам маршу продовжити ходу, а журналістам виконувати свою роботу.

За словами начальника управління по зв'язках з громадськістю Донецької міської ради Максима РОВИНСЬКОГО, до міськради було подано заявку на проведення маршу, присвяченого пам'яті героїв Крут від «групи громадян», жителів Донецька.

Коментуючи кореспондентові УНІАН дані події, голова Донецької обласної організації ВО «Свобода» Володимир ГУПАЛО назвав це провокацією і підкреслив, що «Свобода» нікого не уповноважувала проводити ходу в Донецьку.

«Це провокація, це в усіх відношеннях провокація. Зараз в Донецьку немає керівника міської організації ВО «Свобода», тому що Артур ШЕВЦОВ, який раніше посідав цю посаду, був з'їздом знятий, і це загальновідомий факт», - сказав В. ГУПАЛО.

При цьому він додав: «Ходу ніхто не планував. Це все провокація, інакше ніяк я не оцінюю і не характеризую. Це звичайні провокаційні дії, не знаю навіть, з чийого боку».

У свою чергу, заступник політичної партії «Конгрес українських націоналістів», голова Донецької облорганізації «КУН» Марія ОЛІЙНИК також висловила думку, що запланована раніше групою громадян смолоскипна хода в Донецьку на честь пам'яті героїв Крут «тільки відлякує жителів». Вона підкреслила, що вшановування пам'яті героїв Крут повинно полягати, перш за все, в роз'яснювальній, просвітницькій роботі серед населення Донецького регіону, в проведенні масових круглих столів, конференцій і семінарів.