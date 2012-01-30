У Києві затримали 27 озброєних осіб, які напали на учасників мирної ходи

Учора ввечері близької 21-ї години працівники міліції затримали 27 озброєних осіб біля станції метро «Арсенальна» у Києві, які скоїли напад на учасників мирної ходи з нагоди вшанування пам’яті героїв Крут - представників ВО «Свобода».

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався, коли учасники мирної акції проходили площею Арсенальна.

У цей момент, як зазначили в міліційному главку, близько 30 осіб, озброєних ланцюгами, капами, ножами та іншою холодною зброєю, обличчя яких були зав’язані шаликами, намагалися вчинити бійку, вигукуючи «Фашизм не пройде!». Однак правоохоронці запобігли інцидентові.

У столичному главку повідомили, що представники ВО «Свобода» мали всі дозвільні документи на проведення акції. Щодо затриманих хуліганів, яких доставлено до Печерського райвідділу міліції, то їхній вік становить від 15 до 22 років.