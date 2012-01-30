Гільдія кіноакторів США оголосила переможців року

Гільдія кіноакторів США оголосила переможців за підсумками минулого року - кращими виконавцями головних ролей стали Віола ДЕВІС у фільмі "Прислуга" і Жан ДЮЖАРДЕН у німому кіно "Артист".

Як повідомляє РІА «Новости», окрім В.ДЕВІС на титул кращої актриси року претендували Гленн КЛОУЗ за роботу у фільмі "Таємничий Альберт Ноббс", Тильда СУІНТОН за роль у фільмі "Щось не так з Кевіном" і Мішель УІЛЬЯМС, яка зіграла ікону Голівуду в драмі "Сім днів і ночей з Мерілін Монро", а також Меріл СТРІП, яка зіграла "залізну леді" в однойменній стрічці.

На нагороду в номінації "Кращий актор року" окрім Ж.ДЮЖАРДЕНА були висунуті Джордж КЛУНІ зі стрічкою "Нащадки", Леонардо ді КАПРІО за історичну драму "Дж. Едгар", Бред ПІТТ у фільмі "Людина, яка змінила все", Деміан БІЧІР, який знявся у стрічці "Краще життя".

Тріумфатором церемонії стала драма Тейта ТЕЙЛОРА "Прислуга", яка одержала всі три ключові нагороди - за кращий акторський склад, за головну жіночу роль і жіночу роль другого плану, яка дісталася Октавії СПЕНСЕР.

Суперниками "Прислуги" з погляду акторської майстерності були стрічки "Артист" Мішеля ХАЗАНАВІЧУСА, "Нащадки" Олександра ПЕЙНА, "Північ у Парижі" Вуді АЛЛЕНА і "Дівич-вечір у Вегасі" Пола ФЕЙГА.

Акторський цех традиційно відзначає кращі роботи не лише на великому екрані, а й у телевізійному форматі.

Корифеєм комедійного тележанру було визнано Алека БОЛДУІНА з його комедійним серіалом 30 rock. Він одержав статуетку вшосте за 18-річне існування гільдії.

Серед актрис в цьому жанрі була відзначена "матріарх" американській комедії Беттч УАЙТ, якій у січні виповнилося 90 років.

Приз за кращий комедійний акторський ансамбль отримав фільм "Ну і сімейка".

Свої драматичні таланти яскравіше за інших розкрили минулого року Кейт УІНСЛЕТ, Джесіка ЛАНГ і Стів БУШЕМІ, який зіграв головну роль у серіалі "Підпільна імперія" про мафію Атлантік-сіті за часів "сухого закону". Ця робота була відзначена також за кращий акторський склад разом з серіалом в жанрі фентезі "Гра престолів".

Почесну нагороду за досягнення протягом акторської кар'єри гільдія вручила 75-річній Мері Тайлер МУР - актрисі, співачці і продюсеру. За свою кар'єру М.МУР у цілому отримала сім премій "Емі", три "Золоті глобуси", дві нагороди "Тоні", чотири премії "Народний вибір" і одного разу була номінована на "Оскара". У 1992 році вона була удостоєна власної зірки на "Голлівудській алеї слави".

Премії Гільдії кіноакторів (Screen Actor Guild Awards, SAG Awards) вручаються з 1995 року і входять до числа найпрестижніших нагород у світі кіно. Лауреатам вручається 16-сантиметрова бронзова статуетка актора.