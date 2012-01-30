Фонд держмайна отримав три заявки на Чернівціобленерго

На участь в конкурсі з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" надійшло три заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, був останній день прийому заявок на цей конкурс.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".

Конкурсні умови в цьому конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній. Зокрема, вони передбачають, що в конкурсі з продажу пакетів акцій обленерго мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі та постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% від обсягів даного ПАТ, або які впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за придбану електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) із державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів тощо.

Приватизаційний конкурс з продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. "Чернівціобленерго" в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 разу порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.