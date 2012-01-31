Український журналіст одержав премію за «гарячі точки»

Директор Кримського філіалу газети «Сегодня» Рустам КОРСОВЕЦЬКИЙ одержав у Москві премію імені Юліана Семенова у галузі екстремальної геополітичної журналістики.

Як повідомили власного кореспондента УНІАН у РФ організатори, пам'ятні дипломи і грошові призи одержали четверо російських і один український журналіст.

Премія у галузі засобів масової інформації імені Ю.Семенова - радянського письменника, сценариста, журналіста, засновника газети «Совершенно секретно», одного з піонерів жанру «журналістські розслідування» у радянській періодиці, вручається журналістам за значні творчі і професійні досягнення у сфері екстремальної геополітичної журналістики.

Премією нагороджуються журналісти - громадяни усіх (без винятку) країн світу, особи без громадянства, які працюють в екстремальних умовах і у «гарячих точках» (масові заворушення, збройні конфлікти, військові дії тощо).

Р.КОРСОВЕЦЬКОГО нагороджено за роботи, підготовлені в Іраку і Сьєрра-Леоне (Африка), де він перебував у районі бойових дій як військовий журналіст.

Р.КОРСОВЕЦЬКИЙ закінчив Ленінградське вище військово-політичне училище протиповітряної оборони ім. Андропова (1990 р.), редакторське відділення Київського військового гуманітарного інституту (1996 р.). У 2003–2004 рр. був начальником прес-центру Українського миротворчого контингенту в Іраку. У квітні 2002 року перебував у відрядженні в Сьєрра-Леоне у складі 4-го ремонтного батальйону Збройних сил України.

Після звільнення у запас працював кореспондентом, редактором кримського випуску газети «Комсомольская правда в Украине». У березні 2011 року перейшов в газету «Сегодня». Проживає в Сімферополі.