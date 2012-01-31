Хто вбив невістку загиблого чорнобильця?

Генеральний прокурор України Віктора ПШОНКА взяв під контроль розслідування обставин смерті внаслідок ДТП 38-річної матері двох неповнолітніх дітей Олени Конопльової – невістки загиблого під час акцій протестів чорнобильців шахтаря Геннадія Конопльова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Омбудсмен звернулася до генпрокурора щодо необхідності забезпечити неупереджене розслідування справи.

У листі В.ПШОНКИ до Н.КАРПАЧОВОЇ зазначено, що у ході досудового слідства прокуратурою Донецької області у кримінальній справі за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої загинула О.Конопльова, винесено постанову “про притягнення до відповідальності як обвинуваченого колишнього працівника Добропільського міського відділу міліції Головного управління МВС України в Донецькій області Олександра ІСАКОВА”.

“Він, скоївши у стані сильного алкогольного сп’яніння смертельний наїзд на Олену Конопльову, коли вона поверталася з роботи, з місця аварії зник. 29 березня 2011 року його було оголошено в розшук”, - сказано у повідомленні.

У Генпрокуратурі повідомили, що “розслідування зазначеної кримінальної справи після звернення Омбудсмена взято на контроль”, і “за вказівкою Генеральної прокуратури України здійснюються додаткові заходи щодо розшуку винуватця трагедії”.