Трое громадян Туреччини затримані в Криму за вимагання

Співробітники Управління з питань боротьби з організованою злочинністю міліції Криму затримали трьох раніше судимих громадян Туреччини за підозрою у вимаганні 15 тисяч доларів у турка - власника магазина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

Чоловік надав в УБОЗ аудіозаписи розмов з невідомими йому людьми, які погрожували фізичною розправою і вимагали гроші за неіснуючий борг. Після затримання іноземців у них була вилучена частина коштів, що їх вони вимагали, - 8 тисяч гривень.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання).