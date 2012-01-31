Трое громадян Туреччини затримані в Криму за вимагання
03:17, 31 січня 2012Суспільство
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Потерпілий зробив аудіозапис
Співробітники Управління з питань боротьби з організованою злочинністю міліції Криму затримали трьох раніше судимих громадян Туреччини за підозрою у вимаганні 15 тисяч доларів у турка - власника магазина.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
Чоловік надав в УБОЗ аудіозаписи розмов з невідомими йому людьми, які погрожували фізичною розправою і вимагали гроші за неіснуючий борг. Після затримання іноземців у них була вилучена частина коштів, що їх вони вимагали, - 8 тисяч гривень.
Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання).
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