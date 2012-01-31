Діти вже 10 років не помирають від щеплень

За останні 10 років в Україні не зафіксовано жодного випадку смерті дитини через щеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний спеціаліст Управління громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, головний спеціаліст відділу профілактики МОЗ Сергій ПЛАТОВ.

За його словами, зумовлені вакцинацією тяжких або смертельних випадків серед дітей в Україні не було і минулого року. Усі смерті немовлят, підкреслив С.ПЛАТОВ, могли збігатися у часі з періодом імунізації.

«Вакцина не була причиною смерті жодної дитини. Мінімум 10 останніх років смертей не було. За минулий рік усі випадки смерті були пов’язані у часі з проведенням вакцинації… Тому дитина могла потрапити у цей період (вакцинації - УНІАН)», - наголосив С.ПЛАТОВ.

У свою чергу, коментуючи випадки смерті немовлят у післявакцинальний період через менінгококову інфекцію у 2011 році, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір ЛАПІЙ поінформував, що внаслідок цієї даної інфекції в Україні помирає щороку від 85 до 120 дітей віком до 2-х років.

«Минулий рік був циклічним епідемічним роком щодо менінгококової інфекції. Якщо відмінити вакцинацію, діти не перестануть помирати - кожні шість днів в Україні від менінгокової інфекції помирає одна дитина», - сказав Ф.ЛАПІЙ.