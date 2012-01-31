У Кабміні не виключають створення спецзони для журналістів

У Кабінеті міністрів України не виключають створення спеціальної зони для вільного спілкування журналістів та урядовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, виступаючи на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Перед цим представник в Україні міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК оприлюднила прохання журналістів повернути у Кабінеті міністрів режим допуску до чиновників під час засідань уряду, який існував багато років.

Також журналісти просять не забирати мобільні телефони під час засідань уряду і завчасно повідомляти про брифінги, заплановані під час або після засідань Кабінету міністрів.

В.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що мобільні телефони сьогодні не забирають. Виняток становить лише початок засідання Кабміну, коли журналісти заходять у залу засідань уряду, а під час засідання уряду користуватися мобільним зв’язком заборонено усім, у тому числі й урядовцям.

Також В.ЛУК’ЯНЕНКО пообіцяв при можливості завчасно інформувати про заплановані брифінги.

Щодо прохання відновити порядок допуску преси до членів Кабінету міністрів він зауважив, що сьогодні розглядається питання створення так званої «мікс-зони», де журналісти зможуть спілкуватися з урядовцями.

За словами прес-секретаря прем’єра, поки що в уряді немає однозначної відповіді на запитання, якою саме має бути ця зона, не надходили пропозиції і від журналістської спільноти.

«Я прошу шановне товариство, журналістів допомогти порадою, кваліфікованою думкою», - сказав він, зауваживши, що насамперед звертається до представників ЗМІ, які акредитовані і постійно працюють у Кабміні.