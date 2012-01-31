Стоматолог отримав строк за канцелярські скріпки

На штифтах заощаджував

Стоматологз американськогошататаМассачусетсзасуджений дороку в'язниціза використаннязвичайнихканцелярськихскріпокприлікуванніпацієнтів, повідомляєБі-бі-сі.



ДокторМайклКлервизнавсебевинним у томучислі івзалякуванніпацієнтів,які хотілизвернутисяіз скаргоюнанеякісне лікування.



УдеякихпацієнтівКлеравиявилисярізні інфекціїі захворюваннязубіві порожнинирота.



Скріпкистоматологвикористовувавзамістьштифтівіз спеціальногомедичногометалу.Засловами засудженого, штифтинаскріпкивінвирішивзамінитиз міркуваньекономії.

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