Стоматолог отримав строк за канцелярські скріпки
08:03, 31 січня 2012Суспільство
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На штифтах заощаджував
Стоматологз американськогошататаМассачусетсзасуджений дороку в'язниціза використаннязвичайнихканцелярськихскріпокприлікуванніпацієнтів, повідомляєБі-бі-сі.
ДокторМайклКлервизнавсебевинним у томучислі івзалякуванніпацієнтів,які хотілизвернутисяіз скаргоюнанеякісне лікування.
УдеякихпацієнтівКлеравиявилисярізні інфекціїі захворюваннязубіві порожнинирота.
Скріпкистоматологвикористовувавзамістьштифтівіз спеціальногомедичногометалу.Засловами засудженого, штифтинаскріпкивінвирішивзамінитиз міркуваньекономії.
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