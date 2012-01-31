Стоматолог отримав строк за канцелярські скріпки

08:03, 31 січня 2012
Суспільство
4794 0

На штифтах заощаджував

Стоматологз американськогошататаМассачусетсзасуджений дороку в'язниціза використаннязвичайнихканцелярськихскріпокприлікуванніпацієнтів, повідомляєБі-бі-сі.

ДокторМайклКлервизнавсебевинним у томучислі івзалякуванніпацієнтів,які хотілизвернутисяіз скаргоюнанеякісне лікування.

УдеякихпацієнтівКлеравиявилисярізні інфекціїі захворюваннязубіві порожнинирота.

Скріпкистоматологвикористовувавзамістьштифтівіз спеціальногомедичногометалу.Засловами засудженого, штифтинаскріпкивінвирішивзамінитиз міркуваньекономії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter