Слідчий отримав п'ять років тюрми за хабар

Набув чинності вирок Ленінського районного суду Харкова за кримінальною справою, порушеною органами прокуратури за матеріалами СБУ, стосовно колишнього заступника начальника – начальника слідчого відділу Автозаводського райвідділу Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області, який вимагав та отримав хабара від жителя Кременчука.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у травні 2007 року майор міліції вимагав 1,6 тис. доларів США від місцевого жителя за необрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту і звільнення його сина від кримінальної відповідальності.

Співробітники СБУ затримали правоохоронця «на гарячому», у його службовому кабінеті, під час одержання другої частини хабара у розмірі 600 доларів.

Колишнього міліціонера визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням функцій представника влади в правоохоронних органах строком на 3 роки.