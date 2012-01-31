Мороз убив уже 30 українців

В Україні внаслідок переохолодження вже померло 30 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я.

За даними міністерств, протягом періоду сильних морозів в Україні померло 30 осіб, з них 21 – виявили на вулиці, 4 – у власних домівках.

627 осіб протягом 27-31 січня звернулися до медичних закладів зі скаргами на переохолодження чи обмороження, з них 544 – госпіталізовані.

Станом на ранок 31 січня в усіх регіонах України працюють 1590 пунктів обігріву. Планується розгорнути ще майже 150. Загалом за останню добу по тепло та гарячу їжу звернулося 6 тис. 388 громадян, з 27 січня – майже 24 тисячі.

Найбільше людей відвідують пункти обігріву у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Одеській та Кіровоградській областях.