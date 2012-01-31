Чотирьох гірників заблоковано в шахті «Артемвугілля»

Сьогодні, 31 січня, о 9.30 на шахті ім. Румянцева державного підприємства «Артемвугілля» по пласту К7 «Олександрівський» горизонту 970-1090 метрів стався раптовий обвал порід верхньої частини лави, внаслідок чого в лаві заблоковано 4 гірники.

Про це УНІАН повідомили в Профспілці працівників вугільної промисловості з посиланням головного технічного інспектора праці при Горлівському територіальному комітеті ПРУП Володимира МАМЗЕРА.

Згідно з повідомленням, на момент обвалу в лаві працювали 11 шахтарів, 7 гірників вивели на поверхню. Згідно з попереднім оглядом травм і пошкоджень у них немає.

4 гірники опинилися відрізаними від виходу. До них немає підходу ні з верхньої частини лави, ні з нижньої.

На підприємстві силами рятувальної служби України спільно з кращими забійниками шахти ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 11.30 із заблокованими шахтарями вдалося встановити звуковий зв'язок. Рятувальники пробиваються до них відразу з двох напрямків.

Робота шахти тимчасово припинена.