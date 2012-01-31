Завтра морози посиляться

Завтра, 1 лютого, в Україні очікується посилення морозів: температура вночі 23-28° (на Прикарпатті до 30°), вдень 17-22°. На Закарпатті та в південній частині вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби опадів не передбачається, лише у східних областях та Приазов'ї можливий сніг, місцями хуртовина. У Криму сніг, вночі сильний, хуртовина; температура вночі 14-19°, вдень 11-16° морозу, на Південному узбережжі вночі 10-13°, вдень 6-9° морозу.

На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця.

Вітер переважатиме північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

У Києві та області морози посиляться: вночі по області до 23-28°, вдень до 17-22°, по Києву вночі до 23-25°, вдень до 16-18°.

Без опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-10 м/с.