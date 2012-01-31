Суд над Луценком до обіду «проковтнув» 4 томи справи

Колегія суддів Печерського районного суду Києва, у провадженні якого перебуває кримінальна справа проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, сьогодні до обідньої перерви встигла ознайомитися ще з чотирма томами матеріалів справи.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, у даний час суд завершив дослідження 19-ти томів кримінальної справи із понад 50.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.