Життя покращало? - Чверть українців уже не хочуть "допомоги" соцслужб

В Україні 24,4% громадян через складність та тривалість оформлення соціальної допомоги та виплат більше не хочуть звертатися до управлінь праці та соціального захисту.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила експерт Фонду суспільної безпеки Ганна ЄЛЬКІНА за результатами дослідження, проведеного в рамках проекту "Національний моніторинг реформи соціального захисту та соціальних послуг".

"Важливим і кричущим фактом також є незадоволеність розміром призначеної допомоги. Як показало дослідження, 42,2% респондентів вказують на те, що розмір допомоги їх не задовольняє в тому плані, що держава не опікується інтересами вразливих груп населення", - сказала Г.ЄЛЬКІНА.

У свою чергу експерт Олена ЖУЧИНА (Національний університет «Києво-Могилянська академія») зазначила, що дослідження щодо якості та доступності адміністративних послуг із призначення соціальної допомоги управліннями праці та соціального захисту та у територіальних центрах та соціальних службах проводилося в листопаді-грудні 2011 року в Києві та 7 областях - Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській та Тернопільській.

За її словами, дослідження також виявило низку суттєвих недоліків щодо поширення інформації про розміри та порядок призначення допомоги в управліннях праці та соціального захисту населення. Зокрема, 51% респондентів зазначили, що без сторонньої допомоги їм було важко розібратися з документами, в той час як 49% заявили, що отримана інформація щодо процедури, розміру та порядку призначення соцдопомоги була вичерпною та зрозумілою.

«Дослідження також показало, що в 2011 році кількість одержувачів соціальної допомоги та житлових субсидій в деяких регіонах скоротилася майже на половину. Серед причин такого скорочення було виявлено довільне тлумачення соціальними інспекторами права на допомогу, траплялися такі випадки, коли вони на власний розсуд визначали - надавати житлову субсидію чи ні, не вивчаючи доходів та майна», - додала Г.ЄЛЬКІНА.

У свою чергу соціолог Фонду суспільної безпеки Ганна КОРОЛЬ підкреслила, що кількість звернень до соціальних служб зросла. «Попит на всі види соціальної допомоги істотно зріс з початку фінансово-економічної кризи. Найчастіше зверталися щодо надання матеріальної допомоги, субсидій та різних видів інших фінансових виплат», - уточнила вона.

Водночас експерти наголошують на недостатності фінансування соціальних центрів, що є однією з причин низької якості надання послуг. «Спеціалісти зазначали, що отриманих коштів на функціонування центрів вистачає здебільшого на виплату заробітних плат працівникам та оплату комунальних послуг», - додала О.ЖУЧИНА.