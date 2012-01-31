Під час канікул у школах Києва проведуть енергоаудит

У зв’язку з різким похолоданням у столичних школах оголосили про тимчасове призупинення занять. За дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, під час цих вимушених канікул у приміщеннях шкіл проведуть обстеження та енергетичний аудит. Про це розповів перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак під час об’їзду столичних шкіл з метою перевірки температури подачі теплоносія до навчальних закладів, повідомляє портал київської міської влади.

«14 шкіл мають проблему розбалансування системи опалення, а у приміщеннях 47 шкіл температурний режим не відповідає визначеній нормі лише в окремих класах. У зв’язку з похолоданням ми оголосили канікули у школах, тому матимемо час для виявлення основних недоліків у роботі систем опалення і прийняття низки рішень для покращення ситуації», – сказав Олександр Мазурчак.

Перший заступник голови КМДА оглянув ліцей № 293, що на вулиці Милославській, 7 у Деснянському районі міста.

«Якби до опалювального сезону тут була б промита та підготовлена система, утеплені вікна, теплоносій, який подається до школи (температурою 96° С) повністю б забезпечував її обігрів. Через те, що дані роботи не були виконані своєчасно, сьогодні температура у деяких класах не відповідає нормам. Ми зможемо виправити цю ситуацію після того, як проведемо обстеження та енергоаудит», – зауважив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.