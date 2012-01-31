Прокуратура взялася за СІЗО Сімферополя

Працівники прокуратури Криму, генеральної прокуратури України і департаменту державної пенітенціарної служби розпочали перевірку дотримання законів у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Криму В’ячеслав ПАВЛОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«З понеділка наші колеги працюють разом з нами, перевіряючи дотримання законів у сімферопольському СІЗО. У п`ятницю ми проведемо нараду з цього питання і готові будемо інформувати, що побачили за тиждень», - сказав він.

За інформацією прокурора, раніше в регіоні проти працівників установ пенітенціарної системи порушили 10 кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2011 року міліція затримали трьох працівників сімферопольського ізолятора за підозрою в організації вивезення на машині «швидкої допомоги» злодія на прізвисько Арієць із СІЗО в ресторан в Сімферополі для зустрічі з севастопольським кримінальним авторитетом.