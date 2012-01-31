«Мажору» дали умовний термін за викрадення і вбивство людини

Син керівника «Укравтодору», колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира ДЕМІШКАНА Сергій, який був обвинувачений в організації викрадення та жорстокого вбивства, отримав умовне покарання.

Про це повідомляє «Українська правда» з посланням на інформацію, оприлюднену у програмі "Знак оклику" телеканалу ТВі.

За даними ЗМІ, суддя Баришівського райсуду Київської області Володимир ЯРЕМЕНКО виніс вирок у справі С.ДЕМІШКАНА напередодні нового року.

Видання нагадує, що засуджений С.ДЕМІШКАН в ході слідства свою провину визнав повністю і показав, де труп, проте покарання отримав умовне.

Співучасники вбивства - Сергій ЛЕВЧЕНКО та Олександр КУДРІН, - засуджені до 5 та 7 років позбавлення волі відповідно.

"Судовий розгляд було проведено так, щоб про це не знали потерпілі і, відповідно, щоб не мали права його оскаржити", - заявив представник родини загиблого Василя Кривозуба в суді Андрій МАМАЛИГА телеканалу ТВі.

"Це є вирок не С.ДЕМІШКАНУ, це є вирок судовій системі. Він увійде в аннали суддівського свавілля і прокурорства", - додав В.МАМАЛИГА.

Водночас, в коментарі журналістам каналу, суддя В.ЯРЕМЕНКО заявив, що у справі "не було умислу на умисне вбивство. Вони хотіли його привезти до нотаріуса. Можливо, там в діях було необережне вбивство".

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року газета «Вечерние вести», посилаючись на обвинувальний висновок, повідомляла подробиці викрадення і вбивства директора столичного авіапідприємства В.Кривозуба.

За даними видання, між В.Кривозубом і С.ДЕМІШКАНОМ виник конфлікт через 46 тис. дол., які в результаті ділової співпраці заборгував В.Кривозуб. С.ДЕМІШКАН намагався переконати підприємця укласти договір про продаж йому АН-26Б за заниженою ціною. Ця мета, за версією слідства, і стала основним мотивом скоєння злочину, писала газета.

4 вересня 2008 року Апеляційний суд Києва розглядав цю кримінальну справу, але прийняв рішення направити її на дорозслідування.